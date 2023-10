கல்வி குழுமங்களில் சோதனை: ரூ.300 கோடி ஆவணங்கள் பறிமுதல்; ரூ.32 கோடி ரொக்கம், ரூ. 28 கோடி தங்க நகைகளும் சிக்கின

