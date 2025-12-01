காங்கிரஸ் பேச்சுவாா்த்தை குழுவினா் நாளை முதல்வரை சந்திக்கத் திட்டம்
திமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ள காங்கிரஸ் குழுவினா், அக்கூட்டணி தலைவரும், முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலினை புதன்கிழமை(டிச.3) ஆம் தேதி சந்தித்து பேசவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
2026 பேரவைத் தோ்தல் கூட்டணி பேச்சுவாா்த்தைக்காக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பாளா் கிரிஷ் சோடங்கா் தலைமையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி செயலா்கள் சூரஜ் எம்.என்.ஹெக்டே, நிவேதித் ஆல்வா, தமிழக சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவா் செ.ராஜேஷ்குமாா் ஆகியோா் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது.
இக்குழுவின் 2-ஆவது ஆலோசனை கூட்டம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூா்த்தி பவனில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பேரவைத் தோ்தல் பணிகளை தொடங்குவது, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாய்ப்புள்ள தொகுதிகளின் பட்டியல் தயாரிப்பது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றது.
இதைதொடா்ந்து திமுக கூட்டணி தலைவரும், முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலினை புதன்கிழமை (டிச.3) சந்தித்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உள்ள தொகுதிகள் குறித்து பேச உள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.