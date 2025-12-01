சென்னை - அந்தமான் விமானங்கள் பல மணி நேரம் தாமதம்
‘டித்வா’ புயலால் சென்னை-அந்தமான் விமானங்கள் பல மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்பட்டதால் பயணிகள் அவதியடைந்தனா்.
புயல் காரணமாக கடந்த சில நாள்களாக இலங்கையிலிருந்து இயக்கப்பட்ட விமான சேவை அனைத்தும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டன. இலங்கையில் இருந்து சென்னைக்கு வரவிருந்த விமானங்களும் நிறுத்தப்பட்டன. நிலைமை சீரடைந்ததால், இலங்கை- சென்னை இடையேயான விமான சேவை ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது.
இதனிடையே ‘டித்வா’ புயல் காரணமாக அந்தமானிலும் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்து வருவதால், மோசமான வானிலை காரணமாக சென்னையில் இருந்து அந்தமான் செல்ல வேண்டிய 6 விமானங்கள் பல மணிநேர கால தாமதத்துக்கு பின்னா் சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றன.
திங்கள்கிழமை அதிகாலை 4.30-க்கு செல்ல வேண்டிய சென்னை-அந்தமான் இண்டிகோ ஏா்லைன்ஸ் விமானம், 7.40-க்கு செல்லவேண்டிய ஆகாஷா ஏா்லைன்ஸ் விமானம், 9-க்கு செல்லவேண்டிய ஸ்பைஸ் ஜெட் ஏா்லைன்ஸ் விமானம், 9.05, 10.30-மணிக்குச் செல்லவேண்டிய இண்டிகோ ஏா்லைன்ஸ் விமானங்கள், 10.40-க்கு செல்லவேண்டிய ஏா் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானம் ஆகிய 6 விமானங்கள் பல மணிநேரம் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.
இதுபோல அங்கிருந்து வரும் 6-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களும் பலமணிநேரம் தாமதமாகவே சென்னை வந்தடைந்தன.