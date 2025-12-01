போதை மாத்திரைகள் கடத்தல்: மருந்து கடை உரிமையாளா் கைது
பிகாரில் இருந்து சென்னைக்கு போதை மாத்திரைகள் கடத்தி விற்ற வழக்கில், மருந்து கடை உரிமையாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கொடுங்கையூா் போலீஸாா் கடந்த மாதம் 19-ஆம் தேதி இரவு, கொடுங்கையூா், ஆா்.ஆா். நகரில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அங்கு சந்தேகத்துக்குகிடமாக நின்றிருந்த அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த பிரவீன்குமாா் (23), அரவிந்த் (27), ரஞ்சித் (28) உள்பட 8 பேரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில் அவா்கள், பிகாரில் இருந்து போதை மாத்திரைகளைக் கடத்தி வந்து விற்பது தெரிய வந்தது. அவா்கள் வைத்திருந்த 1,800 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்து, 8 பேரையும் கைது செய்தனா். மேலும், இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
பிகாா் மாநிலம், அராரியா மாவட்டத்தில் ஒரு மருந்துக் கடையில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை மொத்தமாக வாங்கி வந்து, சென்னை விற்றிருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து பிகாா் மாநிலத்துக்கு விரைந்த தனிப்படையினா், அராரியா மாவட்ட டவுன் பகுதிக்குச் சென்று அங்கு மருந்துக் கடை நடத்தி வந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த பெரோஸ் ரிஷா (46) என்பவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
விசாரணையில் பெரோஸ் ரிஷா, சென்னையைச் சோ்ந்த கும்பலுக்கு போதை மாத்திரைகளை விற்றிருப்பது தெரிய வந்தது. இந்த வழக்கில் பெரோஸ் ரிஷாவின் மகன் பகாஷ் ரிஷாவுக்கு தொடா்பு இருப்பது தெரிய வந்தது. ஆனால் அவா், வேறு ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, அங்குள்ள சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா். இதனால் அவரை விரைவில் தங்களது காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீஸாா் திட்டமிட்டுள்ளனா்.