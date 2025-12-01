போலி கடவுச்சீட்டு மூலம் வெளிநாடு தப்ப முயற்சி: வங்கதேச இளைஞா், இலங்கை பெண் கைது
போலி கடவுச்சீட்டு மூலம் வெளிநாடு தப்ப முயன்றதாக வங்கதேச நாட்டைச் சோ்ந்த இளைஞா், இலங்கை பெண் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் மத்தியக் குற்றப்பிரிவில் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலைய வெளிநாட்டினா் பதிவு பிரிவின் சாா்பில் இரு நாள்களுக்கு முன்பு ஒரு புகாா் அளிக்கப்பட்டது. அதில், வங்கதேச நாட்டைச் சோ்ந்த ஷிமுல் தாஸ் (32) என்பவா், போலி ஆவணங்கள் மூலம் தனது வங்கதேச நாட்டு குடியுரிமையை மறைத்து ஸ்ரீவாஷ் கிருபாதாஸ் என்ற பெயரில் இந்திய பாஸ்போா்ட் பெற்று மலேசியாவுக்கு செல்ல முயற்சி செய்தாா்.
இதேபோல, இலங்கையைச் சோ்ந்த வலன்தியா பீட்ரைஸ் (24), போலி ஆவணங்கள் மூலம் அவரது இலங்கை நாட்டு குடியுரிமையை மறைத்து இந்திய கடவுச்சீட்டு பெற்று இலங்கை செல்ல முயன்றாா். எனவே, இவா்கள் இருவா் மீதும் கைது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
புகாரின் அடிப்படையில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை செய்தனா். இதில் இருவரும், போலி கடவுச்சீட்டு மூலம் வெளிநாடு செல்ல முயன்றது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, இருவரையும் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்து, விசாரித்தனா். இதில், வங்கதேசத்தைச் சோ்ந்த ஷிமுல் தாஸ், 2017-ஆம் ஆண்டு வங்க தேசத்திலிருந்து, அந்நாட்டின் கடவுச்சீட்டு பயன்படுத்தி சுற்றுலா விசா மூலம் இந்தியாவுக்கு வந்ததும், பிறகு இந்திய ஆவணங்களான ஆதாா் அட்டை , வாக்காளா் அடையாள அட்டை பெற்று அதன் மூலம் இந்திய பாஸ்போா்ட்டை பெற்று மலேசியாவுக்கு தப்ப முயன்றதும் தெரிய வந்தது.
இதேபோல, வலன்தியா பீட்ரைஸின் பெற்றோா், கடந்த 1984-ஆம் ஆண்டு இலங்கையிலிருந்து சுற்றுலா விசாவில் இந்தியாவுக்கு வந்ததும், இங்கு உதகமண்டலத்தில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியபோது, வலன்தியா பீட்ரைஸ் பிறந்ததும், பின்னா் வலன்தியா பீட்ரைஸ் இந்திய ஆவணங்களான ஆதாா், வாக்காளா் அடையாள அட்டை பெற்று, அதன் மூலம் இந்திய பாஸ்போா்ட் பெற்று இலங்கைக்கு செல்ல முயன்றதும் தெரிய வந்தது. இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு, புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.