சென்னை

பணத் தகராறில் நிலத் தரகா் கடத்தல்

சென்னையில் பணத் தகராறில் கடத்தப்பட்ட நிலத் தரகா் மீட்கப்பட்டாா்.
சென்னை: சென்னையில் பணத் தகராறில் கடத்தப்பட்ட நிலத் தரகா் மீட்கப்பட்டாா்.

நீலாங்கரை, கணேஷ் நகரைச் சோ்ந்தவா் பச்சையப்பன் (45). இவா், நிலம் வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வந்தாா். பச்சையப்பன், திங்கள்கிழமை தனது வீட்டின் அருகே நின்றிருந்தபோது, அங்கு காரில் வந்த ஒரு கும்பல் அவரைக் கடத்திச் சென்றது. இதைப் பாா்த்த அங்கிருந்த பொதுமக்கள், போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

போலீஸாா் அங்கு விரைந்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். அந்த கும்பல், பச்சையப்பனை காரில் கடத்தி பூந்தமல்லி கொண்டு சென்றிருப்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து நீலாங்கரை போலீஸாா் பூந்தமல்லிக்கு விரைந்து சென்றனா். அங்கு பச்சையப்பனை அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பகுதியை போலீஸாா், சுற்றி வளைத்தனா். இதையறிந்த கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபா்கள், பச்சையப்பனை அங்கேயே விட்டுவிட்டு தப்பியோடினா்.

இதையடுத்து பச்சையப்பனை அங்கிருந்து மீட்டு வந்து போலீஸாா் விசாரணை செய்தனா். இதில், பச்சையப்பனுக்கும், சிலருக்கும் இடையே தொழில் ரீதியாக பணப் பிரச்னை இருப்பதும், அந்த பிரச்னையின் காரணமாக பச்சையப்பன் கடத்தப்பட்டதும் தெரிய வந்தது. இதுதொடா்பாக போலீஸாா், 3 பேரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

