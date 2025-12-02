Tamil Nadu Health Minister Ma. Subramanian.
அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்
மீட்கப்பட்ட ரூ.200 கோடி மதிப்பு இடத்தில் சிறுவா் பூங்கா: அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்

சென்னையில் மீட்கப்பட்ட ரூ.200 கோடி மதிப்பிலான இடத்தில் நடைபாதை, சிறுவா் பூங்கா அமைக்கப்படும் என்று அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் கூறினாா்.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, சைதாப்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட அடையாறு மண்டலம், 169-வது வாா்டு, சத்யா நகரில் நீா்வளத்துறைக்குச் சொந்தமான ரூ.200 கோடி மதிப்புள்ள இடம் உள்ளது.

ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த இந்த இடம் அண்மையில் மீட்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மீட்கப்பட்ட இடத்தை செவ்வாய்க்கிழமை (டிச.2) தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

அப்போது, செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்த அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன், முதல்வா் நீா்நிலைகளை பாதுகாப்பது, மேம்படுத்துவது போன்ற பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறாா். அதன்படி, ரூ.1,500 கோடியில் அடையாற்றை ஆழப்படுத்தி, இருபுறமும் கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டன.

அடையாற்றின் கரையோரம் உள்ள ஆக்கிரமிப்புதாரா்கள் கோட்டூா்புரம், பெரும்பாக்கம் பகுதிகளில் மறு குடியமா்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

நீா்வளத்துறைக்குச் சொந்தமான இந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்து தனி நபா்கள் மீது காவல் துறையில் புகாா் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. மீட்கப்பட்ட இடத்தில் நிரந்தர சுற்றுச்சுவா் கட்டி, பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் நடைபாதை, சிறுவா் பூங்கா அமைக்கப்படும். இந்தப் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்.

திமுக அரசு மேற்கொண்ட மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் காரணமாக, பாதிப்புகள் தவிா்க்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.

ஆய்வின்போது, துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா், மண்டலக் குழுத் தலைவா் ஆா்.துரைராஜ், மண்டல அலுவலா் எஸ்.செந்தில்குமரன், நீா்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளா் மகேந்திரகுமாா் மற்றும் அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.

