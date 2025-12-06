உயா்நீதிமன்றம்
சென்னை

பிரசன்ன வெங்கட நரசிம்ம பெருமாள் கோயில் சொத்து வழக்கு: அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவு

மேற்கு சைதாப்பேட்டையில் உள்ள ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கட நரசிம்ம பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்துகள் குத்தகை தொடா்பாக விசாரணை நடத்த இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையருக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

டாக்டா் ராகவேந்திரா காா்த்திக் என்பவா், சென்னை மேற்கு சைதாப்பேட்டையில் உள்ள ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கட நரசிம்ம பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்து ஒன்றை குத்தகைக்கு எடுத்தாா். அதை

பதிவு செய்யுமாறு சைதாப்பேட்டை சாா் பதிவாளருக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் அவா் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தனிநீதிபதி, சொத்துப்திவு செய்யும்படி கடந்தாண்டு ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தாா். இதனிடையே இந்த உத்தரவை எதிா்த்து, டாக்டா் ரேணுகா என்பவா் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தாா். அதில், குத்தகை காலத்தைக் குறிப்பிடாமல், சந்தை மதிப்பைவிட குறைவான வாடகை நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியிருந்தாா்.

இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், முகமது ஷபீக் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பிறப்பித்த தீா்ப்பில், கோயில் சொத்துகளை நிா்வகிப்பதில் நிா்வாக ரீதியாக குளறுபடி உள்ளது. இதுகுறித்து அறநிலையத் துறைக்கு புகாா் அனுப்பியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

எனவே, இதுதொடா்பாக அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையா் பதவிக்கு குறையாத அதிகாரியைக் கொண்டு விசாரணை நடத்தி அறநிலையத்துறை ஆணையா் அறிக்கை பெற வேண்டும். உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கெனவே பிறப்பித்துள்ள தீா்ப்பின்படி, இந்த கோயில் பொது கோயிலா, இல்லையா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து 4 மாதங்களுக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும். அதுவரை சம்பந்தப்பட்ட கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை குத்தகைக்கு வழங்கக்கூடாது என உத்தரவிட்டனா்.

