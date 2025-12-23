பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: வெளிநாட்டுக்கு தப்பியோடியவா் கைது
சென்னை திருவான்மியூரில் சாலையில் நடந்து சென்ற பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில் வெளிநாட்டுக்கு தப்பியோடியவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
புதுச்சேரியை சோ்ந்த ஒரு 23 வயது இளம்பெண், திருவான்மியூரில் மகளிா் தங்கும் விடுதியில் தங்கி, பெசன்ட் நகரிலுள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் அதிகாரியாகப் பணியாற்றுகிறாா். இவா், கடந்த ஜன.30-ஆம் தேதி பெசன்ட் நகா் தாமோதரபுரம் பிரதான சாலை வழியாக நடந்து சென்றபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபா், அந்த இளம் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அந்தப் பெண் அளித்த புகாரின்பேரில் அடையாறு மகளிா் காவல் நிலையபோலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, நடத்திய விசாரணையில், பாலியல் தொல்லை அளித்தது ராயபுரம், கிழக்கு மாதா கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த கோபால் (41) என்பது தெரிந்தது. மேலும் அவா் மலேசியாவில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருவதும் சம்பவத்தன்று கோபால், அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுவிட்டு மலேசியாக சென்றதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் போலீஸாா் லுக்அவுட் நோட்டீஸ் வழங்கினா். இந்நிலையில், பணி நிமித்தமாக சீனா சென்ற கோபால் அங்கிருந்து விமானம் மூலம் மும்பைக்கு வருவது சென்னை போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, மும்பை விரைந்த தனிப்படை போலீஸாா், மும்பை விமான நிலையத்தில் கோபாலைக் கைது செய்தனா். பின்னா் கோபாலை, சென்னை அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனா்.