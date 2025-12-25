விளையாட்டில் சிறந்த மாநகராட்சி பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஊக்கத்தொகை அளிப்பு
தேசிய, மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சிறந்து விளங்கிவரும் சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான ஊக்கத்தொகையை மேயா் ஆா்.பிரியா புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வழங்கினாா்.
சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் இருந்து தேசிய, மாநில அளவிலான பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவியரில் 6,236 போ் பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளனா். இதையடுத்து அவா்களுக்கு ரூ.35.70 லட்சம் ஊக்கத்தொகைகளுக்கான காசோலை வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
அதில் மேயா் ஆா்.பிரியா கலந்து கொண்டு, தேசிய அளவில் சிறப்பிடம் வகித்த 25 மாணவா்களுக்கு தலா ரூ.2,500 வீதம் மொத்தம் ரூ.62,500 ஊக்கத்தொகைக்கான காசோலைகளையும், மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று சிறப்பிடம் வகித்த 24 பேருக்கு தலா ரூ.1,500 வீதம் மொத்தம் ரூ.36,000 -க்கான காசோலைகளையும், மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று சிறப்பிடம் வகித்த 755 பேருக்கு தலா ரூ.1,000 என மொத்தம் 7,55,000-க்கான காசோலைகளையும் வழங்கினாா்.
மேலும், மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற 5,432 பேருக்கு தலா ரூ.500 வீதம் மொத்தம் ரூ.27,16000 க்கான காசோலைகள் வழங்கப்பட்டன.
மாணவா்களுக்கான ஊக்கத் தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் துணைமேயா் மு.மகேஷ்குமாா், இணை ஆணையா் (கல்வி) க.கற்பகம், நிலைக்குழுத் தலைவா் (கல்வி) த.விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.