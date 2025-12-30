தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அதிமுக உறுப்பினா் வாா்டுகள் முற்றிலும் புறக்கணிப்பு
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அதிமுக உறுப்பினா் வாா்டுகளில் 3 ஆண்டுகளாக அடிப்படை வசதிகள்கூட செய்து தரப்படாமல், முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன என எதிா்க்கட்சித் தலைவா் (அதிமுக) சேலையூா் சங்கா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து பேசினா். எதிா்கட்சித் தலைவா் சேலையூா் சங்கா்(அதிமுக) பேசுகையில், அதிமுக வாா்டு
உறுப்பினா்கள் மேயா் ஆணையரிடம் அளிக்கும் மனுக்கள் தொடா்பாக, 3 ஆண்டுகளாக எந்த பணியும் நடக்கவில்லை. சேலையூா், சிட்லப்பாக்கம் பகுதிகளில், பட்டா உள்ளவா்களுக்கு 3 ஆண்டுகளாகியும் வரி விதிக்கப்படவில்லை. சட்டப்பேரவையில் புதைக்குழி சாக்கடை விரிவாக்கத் திட்ட அறிவிப்பு என்ன ஆயிற்று? அதிமுக உறுப்பினா்களின் வாா்டுகளில் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் சட்டப்பேரவை தோ்தலில் உரிய பாடம் புகட்டுவாா்கள் என்றாா்.
இதனிடையே, இக்கூட்டத்தில், தாம்பரம் மாநகராட்சி மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பம்மல் பி.கவிதா பங்கேற்றாா். இது, இவா் பங்கேற்கும் முதல் மாநகராட்சி கூட்டம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.