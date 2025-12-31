வாரிசு சான்றிதழ் வழங்க லஞ்சம்: வருவாய் ஆய்வாளருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை
வாரிசு சான்றிதழ் வழங்க லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் வருவாய் ஆய்வாளருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து லஞ்ச ஒழிப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு, சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணவேணி என்பவா் வாரிசு சான்றிதழ் கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தாா். சான்றிதழ் வழங்க தண்டையாா்பேட்டை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த வருவாய் ஆய்வாளா் ஹரிஹரன் ரூ.30,000 லஞ்சம் கேட்டுள்ளாா். பின்னா், அந்த தொகையை ரூ.25,000-ஆக குறைத்துக் கேட்டுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக கிருஷ்ணவேணி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தாா். பின்னா் போலீஸாரின் அறிவுரைப்படி, லஞ்சத்தை கிருஷ்ணவேணி கொடுத்தபோது, ஹரிஹரனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதையடுத்து ஹரிஹரன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா். இந்த வழக்கு சென்னையில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி.ஜெகநாதன், ஹரிஹரன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவருக்கு 4 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், ரூ.4 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.