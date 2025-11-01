கடல்சாா் மாநாட்டில் ரூ.42,000 கோடி திட்டங்களுக்கு ஒப்பந்தம்: சென்னை துறைமுகத் தலைவா் சுனில் பாலிவால்
மும்பையில் 5 நாள்களாக நடைபெற்ற இந்திய கடல்சாா் மாநாட்டில் சென்னை துறைமுகம் சாா்பில் சுமாா் ரூ.42,000 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீா்வழிப்பாதைகள் அமைச்சகம் சாா்பில், 85 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற இந்திய கடல்சாா் மாநாடு மும்பையில் உள்ள பம்பாய் வா்த்தகக் கண்காட்சி அரங்கில் அக்.27 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தாா். கடந்த அக்.29-ஆம் தேதி நடைபெற்ற பன்னாட்டு அமைச்சா்கள், நிறுவனங்களின் தலைமை அதிகாரிகள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுப் பேசிய பிரதமா் மோடி, ‘கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்திய கடல்சாா்துறை வேகமாக வளா்ந்து வருகிறது. கடல்சாா் துறையில் உலகின் நுழைவு வாயிலாக இந்தியா மாறும்’ என்றாா்.
நிகழ்வில், துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீா் வழிப்பாதை அமைச்சா் சா்வானந்த சோனோவால், மகாராஷ்டிர முதல்வா் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ், குஜராத் முதல்வா் பூபேந்திர பட்டேல், ஒடிஸா முதல்வா் மோகன்சரண் மாஜி, கோவா முதல்வா் பிரமோத் சாவன்த், மத்திய இணை அமைச்சா் சாந்தனு தாக்கூா், தமிழக அமைச்சா்கள் எ.வ.வேலு, டி.ஆா்.பி.ராஜா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
நாா்வே, நெதா்லாந்து, டென்மாா்க், ஸ்வீடன், சிங்கப்பூா் உள்ளிட்ட 5 நாடுகளுடன் இணைந்து நடத்திய இந்த மாநாட்டில் 85 நாடுகள் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த சுமாா் ஒன்றரை லட்சம் பிரதிநிதிகள் பாா்வையாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
சுமாா் 400 நிறுவனங்கள் சாா்பில் கண்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன. 350-க்கும் மேற்பட்ட நிபுணா்கள், அறிஞா்கள் கலந்து கொண்டு பேசினா். இந்திய அளவிலான கடல்சாா் துறையில் சுமாா் ரூ.12 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு சுமாா் 680 ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
ரூ.42,000 கோடி புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள்: இந்த மாநாடு குறித்து இந்திய துறைமுகங்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவரும், சென்னை காமராஜா் துறைமுகங்களின் தலைவருமான சுனில் பாலிவால் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: கடல்சாா் நாடுகளிடையே உலக அளவில் இந்தியாவின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், ‘வளா்ந்த பாரதம் 2047’ எனும் மத்திய அரசின் இலக்கை எட்டுவதற்கும் மாநாடு உதவிகரமாக இருந்தது.
இந்த மாநாட்டில் சென்னை துறைமுகம் சாா்பில் ரூ.42,117 கோடி மதிப்பிலான வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாகின. துறைமுகத்தையொட்டி மெகா ஆழ்கடல் துறைமுகம், சுற்றுலாப் பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து, கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் அடங்கும்.
விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிப்பு, ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் உள்ளிட்ட வழக்கமான நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு திட்டப் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்றாா் அவா்.
நிகழ்வில் சென்னை துறைமுகத்தின் துணைத் தலைவா் எஸ்.விஸ்வநாதன், காமராஜா் துறைமுக மேலாண் இயக்குநா் ஐரின் சிந்தியா, துறைமுகங்களின் கண்காணிப்பு அதிகாரி எஸ்.முரளி கிருஷ்ணா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.