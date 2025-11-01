பொதுநல வழக்கு - அனைத்து தவறுகளுக்கும் தீா்வு காணும் நிவாரணி அல்ல: உயா்நீதிமன்றம்
‘பொதுநல வழக்கு என்பது, அனைத்து தவறுகளுக்கும் தீா்வு காணும் நிவாரணி அல்ல’ என்று சென்னை உயா்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது.
தில்லியைச் சோ்ந்த ஆதித்யா சிங் கபூா், சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: சங்கா் தயாளனிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பித் தரவில்லை எனக்கூறி தன் மீது கடந்தாண்டு பள்ளிக்கரணை போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தேன்.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, புலன்விசாரணையை முடித்து ஆலந்தூா் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துவிட்டதாக கூடுதல் குற்றவியல் வழக்குரைஞா் சுரேந்திரன் கூறினாா். இதையடுத்து தனது மனுவை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
இதையடுத்து குற்றப்பத்திரிகை நகலை வழங்கக் கோரி ஆலந்தூா் நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்தேன். குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவே இல்லை என்று தனக்கு பதிலளிக்கப்பட்டது.
எனவே, தன்னைப் போல யாரும் பாதிக்கக்கூடாது. இந்த விவகாரத்தில் உயா்நீதிமன்றத்துக்கு தவறான தகவல் கொடுத்த கூடுதல் குற்றவியல் வழக்குரைஞா், பள்ளிக்கரணை காவல் ஆய்வாளா் ஆகியோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி டிஜிபி, தாம்பரம் ஆணையா் ஆகியோருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அதில் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. காவல்துறை தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட தவறான தகவல் காரணமாக மனுதாரா் பாதிக்கப்பட்டதாக கருதினால், புதிய குற்றவியல் சட்ட (பிஎன்எஸ்எஸ்) பிரிவுகளின் கீழ் நிவாரணம் பெறலாம்.
ஆனால், மனுதாரா் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளாா். பொதுநல மனு என்பது அனைத்து தவறுகளுக்கும் தீா்வு காணும் நிவாரணி அல்ல, எனக்கூறி பொதுநல வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா்.