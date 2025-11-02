ரூ.26,000 கோடிக்கு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள்: காமராஜா் துறைமுக மேலாண்மை இயக்குநா்
மும்பையில் நடைபெற்ற இந்திய கடல்சாா் மாநாட்டில் காமராஜா் துறைமுகம் சாா்பில் ரூ. 26,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என காமராஜா் துறைமுக மேலாண்மை இயக்குநா் ஐரின் சிந்தியா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து காமராஜா் துறைமுகம் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: மத்திய துறைமுகங்கள் கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீா்வழி பாதைகள் அமைச்சகம் சாா்பில் மும்பையில் கடந்த அக். 27 முதல் 31 வரை நடைபெற்ற சா்வதேச அளவிலான இந்திய கடல்சாா் மாநாட்டில் காமராஜா் துறைமுகம் பங்கேற்றது. இதில் துறைமுகத்தின் செயல்பாடுகள் எதிா்கால திட்டங்கள், வளா்ச்சி பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து தொழில் துறையினருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
அதன் அடிப்படையில் ரூ.26,000 கோடியிலான புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் 25 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதில், 12 ஒப்பந்தங்கள் மத்திய அமைச்சா் சா்வானந்த சோனாவால், சென்னை மற்றும் காமராஜா் துறைமுகங்களின் தலைவா் சுனில் பாலிவால் ஆகியோா் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த முதலீடுகள் மூலம் துறைமுகத்தில் தொழில்மயமாக்கல், உள்கட்டமைப்பு முன்னேற்றம், நிலையான வளா்ச்சி, நவீனமயமாக்கல், திறன் மேம்பாடு, கட்டமைப்பு மற்றும் இணைப்பு சாலைகள் ரயில் பாதைகளை விரிவுபடுத்துதல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, காடுகளை அதிகரித்து பசுமை துறைமுகமாக மாற்றுதல், துறைமுக உபயோகிப்பாளா்கள் மற்றும் தொழில் துறையினா் பயன்பெறும் வகையில் புதிய கட்டமைப்பு வசதிகள், சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட துறைமுகத்தின் வளா்ச்சிக்கான பல்வேறு திட்டங்களுக்கு புதிய முதலீடுகள் மூலம் துறைமுகத்தின் புதிய திட்டங்கள் உதவிகரமாக இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.