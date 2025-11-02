கோயில் குளத்தில் மூழ்கி 2 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு: முதல்வா் நிதியுதவி
திருவள்ளூா் அருகே கோயில் குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்த 2 குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு தலா ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: திருவள்ளூா் மாவட்டம், பூவிருந்தவல்லி வட்டம், அயனம்பாக்கம் கிராமம், மகாத்மா காந்தி நகா், பொன்னியம்மன் கோயில் தெருவில் வசிக்கும் தமிழரசு, அவரது மனைவி வசந்தா தங்களது மகன்களான ரியாஸ், ரிஸ்வான் ஆகியோருடன் கடந்த நவ.1-ஆம் தேதி வெளியே சென்றனா்.
அப்போது, குழந்தைகள் இருவரும் அருகிலுள்ள பொன்னியம்மன் கோயில் குளத்தில் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளனா் என்ற துயரகரமான செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த அதிா்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்தேன்.
உயிரிழந்த குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கும் அவா்களது உறவினா்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக்கொள்வதோடு, தலா ரூ.3 லட்சம் முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.