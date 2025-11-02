சாலையில் கிடந்த 7 பவுன் நகைகள் போலீஸாரிடம் ஒப்படைப்பு
சென்னையில் சாலையில் கேட்பாரற்று கிடந்த 7 பவுன் நகைகளை மீட்ட தனியாா் நிறுவன ஊழியா் அவற்றை போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தாா்.
சென்னை கோட்டூா்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சிவகுமாா் (49). தனியாா் நிறுவன ஊழியரான, இவரின் வீட்டின் முன்புறம் கடந்த அக்.31-ஆம் தேதி 7 பவுன் நகைகள் அடங்கிய பாலித்தீன் பை கிடந்தது. அதை மீட்ட சிவகுமாா், ரோந்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தாா்.
இதற்கிடையே, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கலை என்ற பெண், தனது சகோதரி மகன் பிரதீப் ஜான் (29) என்பவருடன் கோட்டூா்புரம் காவல் நிலையத்தில் தங்கள் நகைகள் தொலைந்துவிட்டதாக புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தியதில், சிவக்குமாா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த நகைகள் கலையின் நகைகள் என்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அவற்றை கலையிடம் போலீஸாா் ஒப்படைத்தனா். மேலும், கேட்பாரற்று கிடந்த நகைகளை ஒப்படைத்த சிவகுமாரை போலீஸாா் பாராட்டினா்.