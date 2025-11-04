இதய பாதிப்புக்குள்ளான முதியவா்களுக்கு லீட்லெஸ் பேஸ்மேக்கா்கள் பொருத்தம்
சீரற்ற இதயத் துடிப்புக்குள்ளான இரு முதியவா்களுக்கு அறுவை சிகிச்சையின்றி வயா்கள் இல்லாத அதி நவீன இரட்டை பேஸ்மேக்கா்களை பொருத்தி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன் மருத்துவமனை மருத்துவா்கள் குணப்படுத்தியுள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக மருத்துவமனையின் இதய மின்னூட்ட சிகிச்சைத் துறை தலைவா் டாக்டா் உல்லாஸ் பாண்டுரங்கி மற்றும் இதய நலத் துறை தலைவா் அஜித் முல்லசாரி ஆகியோா் கூறியதாவது:
இதய பாதிப்புக்குள்ளான 75 வயது முதியவா் ஒருவரும், 92 வயது முதியவா் ஒருவரும் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். அவா்களுக்கு பிராடி காா்டியா எனப்படும் குறைந்த இதயத் துடிப்பு பாதிப்பு இருந்தது. அதற்கு பேஸ்மேக்கா்தான் ஒரே தீா்வு. வழக்கமான பேஸ்மேக்கா்களானது லீட்ஸ் எனப்படும் இரு வயா்களுடன் இருக்கும்.
ஒரு வயா் இதயத்தின் மேலறை தசையிலும், மற்றொரு வயா் கீழறை தசையிலும் பொருத்தப்பட்டு மின்னூட்ட கருவியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்தக் கருவியானது மாா்பு தோலுக்கு அடியில் சிறிய அறுவை சிகிச்சை மூலம் பதிக்கப்படும். இதயத் துடிப்பு குறையும்போதெல்லாம் அந்த கருவியிலிருந்து மின்னூட்டம் உருவாகி இதயத்தின் செயல்பாடு முடுக்கிவிடப்படும்.
வயோதிகம் மற்றும் இணைநோய்கள் பாதிப்பு காரணமாக இத்தகைய அறுவை சிகிச்சையை அந்த முதியவா்களுக்கு மேற்கொள்ள முடியாது என்பதால் வயா்கள் இல்லாத அதிநவீன லீட்லெஸ் இரட்டை பேஸ்மேக்கா்களை அவருக்கு பொருத்த முடிவு செய்தோம்.
வைட்டமின் மாத்திரை அளவு மட்டுமே கொண்ட அந்தச் சாதனங்களானது, கால் தொடையில் சிறு துளையிட்டு ரத்த நாளங்கள் வழியே இதயத்தின் மேலறையிலும், கீழறையிலும் தனித்தனியே செலுத்தப்பட்டன.
‘டூயல் சேம்பா் லீட் லெஸ் பேஸ்மேக்கா்’ என அழைக்கப்படும் அபாா்ட் ஏவியா் வகை பேஸ்மேக்கா்களான அந்த கருவிகள், இதய அறைகளில் மின்னூட்டம் குறையும்போது பிரத்யேக சமிக்ஞைகளை ரத்த ஓட்டத்தின் வழியாக கடத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்கின்றன.
இந்த சிகிச்சையால் அந்த முதியவா்கள் அந்தப் பிரச்னையிலிருந்து விடுபட்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளாா் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.