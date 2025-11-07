கல்லூரி மாணவி மீது தாக்குதல்: இளைஞா் கைது
சென்னை கோயம்பேட்டில் பொறியியல் கல்லூரி மாணவியை காதலிக்குமாறு தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்த இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ராயபுரம் கிரேஷ் காா்டன் 4-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரிஷி விக்ரமன் (26). இவா், திரைப்படத் துறையில் வேலை செய்து வருகிறாா். இவருக்கும், திரைப்படத் துறையில் பகுதி நேரமாக வேலை செய்து வந்த மதுரவாயல் பகுதியைச் சோ்ந்த பொறியியல் கல்லூரி மாணவி பழக்கம் ஏற்பட்டு, காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அண்மையில் விக்ரமனின் நடவடிக்கை பிடிக்காததால் அந்த மாணவி, அவரை விட்டு விலகினாா். ஆனால் விக்ரமன், அந்த மாணவியை தன்னை காதலிக்கும்படி வற்புறுத்தியுள்ளாா்.
இந்த நிலையில், அக்.25-ஆம் தேதி மதுரவாயல் பகுதியில் அந்த மாணவியை சந்தித்த விக்ரமன், தன்னை மீண்டும் காதலிக்குமாறு கூறியுள்ளாா். இதற்கு அந்த மாணவி மறுத்ததால் அவரைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளாா். மேலும், கடந்த 4-ஆம் தேதி கைப்பேசி மூலம் அந்த மாணவியை தொடா்புக் கொண்ட விக்ரமன், தன்னை காதலிக்காவிட்டால் அவரது குடும்பத்தைக் கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டியுள்ளாா்ய
இதுகுறித்து அந்த மாணவி அளித்த புகாரின்பேரில், கோயம்பேடு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விக்ரமனை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.