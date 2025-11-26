விடுதி மாணவிகளுக்கு கராத்தே, சிலம்பம் பயிற்சி: நிறுவனங்கள் நாளைக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
சென்னை: சமூகநீதி விடுதிகளில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு கராத்தே, சிலம்பம் அடிப்படைப் பயிற்சியளிக்கத் தகுதியான நிறுவனங்கள், வெள்ளிக்கிழமைக்குள் (நவ. 28) விண்ணப்பிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியா் ரஷ்மி சித்தாா்த் ஜகடே வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சென்னை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா், சீா்மரபினா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலகக் கட்டுப்பாட்டில் சமூகநீதி மாணவிகள் விடுதிகள் உள்ளன. இந்த விடுதிகளில் பயிலும் மாணவிகளின் சுய பாதுகாப்பு மற்றும் தன்னம்பிக்கையை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் சிலம்பாட்டம், கராத்தே அடிப்படைப் பயிற்சி அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாணவிகளின் கல்வி பாதிக்காதவாறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி பயிற்சியளிக்க, பெண் பயிற்சியாளரைக் கொண்ட பயிற்சி நிறுவனங்களிடம் இருந்து கராத்தே, சிலம்பம் பயிற்சியளிக்க விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
தோ்வு செய்யப்படும் நிறுவனம் அரசு, தனியாா் கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவ-மாணவிகளுக்கு குறைந்த பட்சம் 2 ஆண்டுகள் கராத்தே மற்றும் சிலம்பம் பயிற்சி அளித்த அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கராத்தே அடிப்படைப் பயிற்சியை 3 மாதங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு 3 பயிற்சிகள் வீதம் 36 பயிற்சிகள் அளிக்க வேண்டும். சிலம்பம் அடிப்படைப் பயிற்சியை 2 மாதங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு 3 பயிற்சிகள் வீதம் 24 பயிற்சிகள் அளிக்க வேண்டும்.
தகுதியான நிறுவனங்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை வெள்ளிக்கிழமைக்குள் (நவ. 28) மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலகம், 2-ஆவது தளம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், சென்னை-600 001 என்ற முகவரிக்கோ மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அனுப்பி வைக்கலாம் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.