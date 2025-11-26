தூய்மைப் பணியாளா்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சென்னை: உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் 4 தூய்மைப் பணியாளா்களின் உடல்நிலை குறித்து தினமும் அம்பத்தூா் காவல் ஆய்வாளரிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை மாநகராட்சியில் இரண்டு மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்குவதை எதிா்த்து தூய்மைப் பணியாளா்களான பாரதி, கீதா, ஜெனோவா, வசந்தி ஆகிய 4 போ் அம்பத்தூரில் உள்ள உழைப்போா் உரிமை இயக்க அலுவலகத்தில் தொடா் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணையின்போது, அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்குரைஞா் கே.எம்.டி.முகிலன், போராட்டத்தில் ஈடுபடும் 4 பேரின் உடல்நிலை மோசம் அடைந்துள்ளதாகக் கூறி, அவா்களை பரிசோதித்த ஆவடி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவரின் அறிக்கையை தாக்கல் செய்தாா். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 4 பேரையும் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க வேண்டும். தொடா் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை வேறு 4 பேரை வைத்து தொடரலாம் என்று கூறினாா்.
உழைப்போா் உரிமை இயக்கம் தரப்பில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 4 பேரின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தனியாா் மருத்துவமனை மருத்துவரைக் கொண்டு, 4 பேரின் உடல்நிலையை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் புதன்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அம்பத்தூரில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் 4 தூய்மைப் பணியாளா்களின் உடல்நிலை நன்றாக உள்ளதாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 4 பேரின் உடல்நிலை குறித்து நாள்தோறும் இரவு 7 மணிக்கு அம்பத்தூா் காவல் ஆய்வாளருக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்துக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.