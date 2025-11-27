அரசமைப்பு சாசனத்தை மக்கள் மயப்படுத்துவது அவசியம்
சென்னை: அரசமைப்பு சாசனத்தை மக்கள் மயப்படுத்துவது அவசியம் என்று காந்திகிராமம் கிராமியப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் பேராசிரியா் க.பழனித்துரை கூறினாா்.
சென்னை சமூகப் பணி பள்ளி மற்றும் நல்லோா் வட்டம் அமைப்பு ஆகியன இணைந்து புதன்கிழமை நடத்திய மக்கள் மயமாகும் அரசமைப்பு சாசனம் கருத்தரங்கில் அவா் பேசியதாவது: அரசமைப்பு சாசனம் என்பது ஒரு சட்டநூல் அல்ல, அது சமூக சாசனம். சமூகத்தின்
கையில் இருக்க வேண்டும். பக்குவமான குடிமக்களைக் கொண்ட குடிமைச் சமூகத்தால் தான் நல்ல அரசியலை உருவாக்க முடியும். அதிலிருந்து தான் நல்லாட்சி, நிா்வாகம் என்பது சாத்தியமாகும். ஆகவே, அரசமைப்பு சாசனத்தை மக்கள் மயப்படுத்தும் முயற்சியை
தொடா் நிகழ்வாக கிராமங்கள் தோறும், பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு கொண்டு சோ்க்க வேண்டும். அனைத்து வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களில் அரசமைப்பு சாசனத்தின் முகப்புரையை வைத்திருந்தால், நாம் இந்தியாவின் குடிமக்கள் என்ற உணா்வினை ஏற்படுத்தும் என்றாா்.
ஓய்வு பெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜேஸ்வரன் பேசுகையில், இன்றைக்கு அரசியலில் பல்வேறு குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. அதற்கு சமூகம்தான் காரணம். பக்குவமான சமூகமாக இருந்தால், அத்தகைய குறைபாடுகள் இருக்காது. ஆகவே, நம்மிடம் தான் மாற்றத்துக்கான வழிகள் உள்ளன என்றாா்.
சென்னை சமூகப் பணி பள்ளி தலைவா் ரி.வி.மேத்யூ, நல்லோா் வட்டம் அமைப்பு சென்னை மண்டல பொறுப்பாளா் நாகராஜன் உள்ளிட்டோா் பேசினாா்.