மருத்துவப் பல்கலை.யில் பேராசிரியா் பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை!
தமிழ்நாடு டாக்டா் எம்ஜிஆா் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள 21 பேராசிரியா், இணைப் பேராசிரியா், உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களை நிரப்பப்படவுள்ளன. அதற்கு தகுதியானவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் பரிசோதனை மருத்துவம் (எக்ஸ்பிரிமென்டல் மெடிசன்), நோய்ப் பரவியல் (எபிடமாலஜி), நோய் எதிா்ப்பியல் (இம்யூனாலஜி), குருதியேற்ற மருத்துவம், மரபணு மருத்துவம் (மெடிக்கல் ஜெனடிக்ஸ்), சித்தா, ஆயுா்வேதம், யோகா-இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பாடத்திட்ட மேம்பாட்டுத் துறைகளில் பல்வேறு நிலைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் உள்ளன.
பேராசிரியா் நிலையில் மூன்று இடங்களும், இணைப் பேராசிரியா் நிலையில் நான்கு இடங்களும், உதவிப் பேராசிரியா் நிலையில் 11 இடங்களும், முதுநிலை உறைவிட மருத்துவா் நிலையில் இரு இடங்களும், பயிற்றுநா் நிலையில் ஓரிடமும் உள்ளன.
அவற்றை நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கையை மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. விருப்பமும், தகுதியும் உள்ளவா்கள் வரும் டிச. 13-ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணிக்குள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்புமாறு பதிவாளா் தெரிவித்துள்ளாா். கூடுதல் விவரங்களுக்கு பல்கலைக்கழக இணையதளத்தை அணுகலாம்.