‘எஸ்ஐஆா் படிவங்களைப் பெற சென்னையில் இன்று சிறப்பு உதவி மையங்கள் செயல்படும்’
பூா்த்தி செய்த எஸ்ஐஆா் கணக்கீட்டுப் படிவங்களைத் திரும்பப் பெறும் வகையில் சிறப்பு உதவி மையங்கள் சனிக்கிழமை (நவ. 29) செயல்படும் என மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாநகராட்சி ஆணையருமான ஜெ.குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பு: சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளில், கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு, பூா்த்தி செய்த படிவங்கள் மீண்டும் வீடு வீடாகச் சென்று வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களால் பெறப்பட்டு வருகின்றன.
அத்துடன் கணக்கீட்டுப் படிவங்களை வாக்காளா்களுக்கு பூா்த்தி செய்ய உதவும் வகையில் கடந்த 18 -ஆம் தேதி முதல் 947 வாக்குச்சாவடிகளிலும் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், வாக்காளா்களிடமிருந்து பூா்த்தி செய்த படிவங்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு குறைவான நாள்களே உள்ளதால், வாக்காளா்களிடமிருந்து கணக்கீட்டுப் படிவங்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக சிறப்பு உதவி மையங்கள் சனிக்கிழமை (நவ. 29) காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை செயல்படவுள்ளன.
அதிக மக்கள் வசிக்கும் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் சிறப்பு உதவி மைய அலுவலா்கள் பூா்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களைப் பெறவுள்ளனா். ஆகவே, பொதுமக்கள் பூா்த்தி செய்த கணக்கீட்டுப் படிவங்களை உதவி மைய அலுவலா்களிடம் வழங்கலாம் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.