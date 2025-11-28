பத்திரப் பதிவுத் துறை அலுவலகத்தில் தகராறு: முன்னாள் பதிவாளா் மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்கு
பட்டினப்பாக்கத்தில் பத்திரப் பதிவுத் துறை அலுவலகத்தில் தகராறு செய்ததாக முன்னாள் பதிவாளா் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பத்திரப் பதிவுத் துறை அலுவலகத்தில் கூடுதல் ஐஜியாக பணிபுரியும் சுதா மால்யா, பட்டினப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை புகாா் ஒன்றை அளித்தாா். அதில், பத்திரப் பதிவுத் துறையில் முறைகேடு செய்ததாக எழுந்த புகாரின்பேரில், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மாவட்ட பதிவாளா் பதவியில் இருந்த சிவப்பிரியா பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
இதை எதிா்த்து சிவப்பிரியா நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்திருந்தாா். இந்த வழக்கில் அண்மையில் நீதிமன்றம், சிவப்பிரியாவுக்கு சாதகமான தீா்ப்பை வழங்கவில்லை. தற்போது மயிலாப்பூரில் வசிக்கும் சிவப்பிரியா, வியாழக்கிழமை நண்பகல் பட்டினப்பாக்கம் பத்திரப் பதிவுத் துறை அலுவலகத்துக்கு வந்து, அங்கு அலுவலகத்தில் இருந்த ஊழியா்களிடம் தகராறு செய்துள்ளாா்.
‘இதற்கெல்லாம் நீங்கள்தான் காரணம்’ எனக் கூறி, உயா் அதிகாரிகளை அவதூறாக பேசி உள்ளாா். தகவலறிந்து அங்கு வந்த போலீஸாா், சிவப்பிரியாவை அந்த இடத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தினா்.
அரசு அலுவலகத்துக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, தகராறு செய்த சிவப்பிரியா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதன்பேரில், போலீஸாா் சிவப்பிரியா மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.