ரோஹிணியில் மாணவா் கத்தியால் குத்திக் கொலை: 3 சிறாா்கள் கைது
வடமேற்கு தில்லியின் கராலாவில் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா் கத்தியால் குத்தி கொல்லப்பட்ட வழக்கில் 3 சிறாா்கள் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: 16 வயது மாணவா் ஒருவா் கத்தியால் குத்தப்பட்ட நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை அதிகாரிகள் காவல் துறையினருக்கு வியாழக்கிழமை தகவல் தெரிவித்தனா்.
உடனடியாக விரைந்த காவல் துறையினா் உயிரிழந்த மாணவரின் உறவினா் ஒருவரின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தனா். உயிரிழந்த மாணவருடன் 3 சிறாா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகவும், பின்னா் கைகலப்பு முத்தி கத்தி குத்து சம்பவம் நிகழ்ந்ததாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
உயிரிழந்த சிறுவன் கராலாவில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த காவல் துறையினா் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 3 சிறாா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்தனா். அவா்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.