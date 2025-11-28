சென்னை
‘3-ஆம் உலக நாட்டினா் குடியேற நிரந்தர தடை’
‘மூன்றாம் உலக நாடுகளை’ சோ்ந்தவா்கள் அமெரிக்காவில் குடியேறுவதற்கு நிரந்தர தடை விதிக்கப்போவதாக அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளாா்.
வெள்ளை மாளிகை அருகே ஆண்ட்ரூ வோல்ஃப், சாரா பெக்ஸ்ட்ராம் ஆகிய இரு தேசிய காவல் படையினரை நோக்கி ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து குடியேறிய ரஹ்மானுல்லா புதன்கிழமை துப்பாக்கியால் சுட்டாா். இதில் சாரா பெக்ஸ்ட்ராம் உயிரிழந்தாா். ஆண்ட்ரூ வோல்ஃப் உயிருக்குப் போராடி வருகிறாா்.
அதையடுத்து, ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட அனைத்து ‘மூன்றாம் உலக நாடுகளில்’ இருந்தும் மக்கள் அமெரிக்காவில் குடியேறுவதற்கு நிரந்தர தடை விதிக்கப்போவதாக டிரம்ப் தற்போது அறிவித்துள்ளாா்.