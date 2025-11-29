அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 7,000 நிவாரண முகாம்கள்: வருவாய்த் துறை அமைச்சா்
‘டித்வா’ புயல் காரணமாக, தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 7,000 நிவாரண முகாம்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளதாக வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா்.ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.
‘டித்வா’ புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில அவசர கால செயல்பாட்டு மையத்தில் இருந்து காணொலி மூலம் டெல்டா மற்றும் வட கடலோர மாவட்ட ஆட்சியா்களுடன் அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா்.ராமச்சந்திரன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
‘டித்வா’ புயல் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து சென்னை வரை கடலோர பகுதிகளையொட்டியே நகா்ந்து செல்லும் என்றும், இந்தப் புயல் கரையைக் கடக்காமல் கடலிலேயே வலுவிழக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில், மழை பாதிப்பு ஏற்படும் மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ளவா்களைப் பாதுகாப்பாக தங்கவைக்க மண்டபங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்களுக்குத் தேவையான பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவு பொருள்களைத் தயாா் நிலையில், வைக்கவும் மாவட்ட நிா்வாகங்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மத்திய, மாநில அரசுகள் சாா்பாக மொத்தம் 28 பேரிடா் மீட்புக் குழுக்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளன. கூடுதலாக 10 பேரிடா் மீட்புக் குழுக்களை பிற மாநிலங்களில் இருந்து விமானம் மூலம் வரவழைக்க உள்ளோம். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 7,000 நிவாரண முகாம்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளன. தேவைப்படும் நிலையில் விமானப் படை, கடலோர காவல் படைகளின் உதவி கோரப்படும்.
பாதிப்பு கணக்கீடு: புயல் காரணமாக இதுவரை 16 கால்நடைகள் உயிரிழந்துள்ளன. 24 குடிசைகள் இடிந்து விழுந்துள்ளன. மனித உயிரிழப்பு இதுவரை ஏதுமில்லை. எந்தப் பகுதியிலும் போக்குவரத்து தடைபடவில்லை. மக்களுக்குத் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட படகு, பயிா்ச் சேதங்களைக் கணக்கிடும் பணிகள் டிச.1-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்படவுள்ளன. பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு தகுந்த நஷ்டஈடு உடனடியாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
இன்று வெளியே வர வேண்டாம்
புயலின் காரணமாக பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வெளியே வருவதைத் தவிா்க்க வேண்டும் என அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா்.ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து சென்னையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
புயலால் சென்னைக்கு பெரிதளவு பாதிப்பு இருக்காது. எனினும் சென்னையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.30) மாலை வரை பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மழையுடன் பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் கடற்கரை பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம். அவசியமின்றி வெளியே வருவதை பொதுமக்கள் முற்றிலுமாகத் தவிா்க்க வேண்டும். அனைவரும் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்கும் படி, அறிவுறுத்தப்படுகிறாா்கள். ஒரு உயிரிழப்புகூட ஏற்படாத வகையில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றாா் அவா்.