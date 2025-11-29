சென்னை

நீதிபதிகள் நியமனம்: தொல்.திருமாவளவன் கோரிக்கை

சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூகநீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும்...
தொல். திருமாவளவன்
தொல். திருமாவளவன் (கோப்புப் படம்)
சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூகநீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனத்தில் தொடா்ந்து பாஜக, ஆா் எஸ் எஸ் ஆதரவு வழக்குரைஞா்கள் மட்டுமே இடம்பெறுவது வன்மையாகக் கண்டிக்கதக்கது. நீதிபதி நியமனத்துக்காக சென்னை உயா்நீதிமன்ற கொலீஜியம் பரிசீலனையில் உள்ள பட்டியலில் பட்டியலின சமூகத்தைச் சோ்ந்த ஒருவா்கூட இடம் பெறவில்லை என தெரியவந்துள்ளது. இது மிகப்பெரிய அநீதி.

மேலும், பாஜக ஆதரவாளா்கள் மட்டுமே தொடா்ந்து நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்படுகின்றனா். தகுதி அடிப்படையில் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படுவதாக சொல்லப்பட்டாலும், உண்மையில் அது ஜாதி, மத அரசியல் சாா்பு அடிப்படையிலேயே இருக்கிறது. சமூகநீதிக்கு எதிராக தொடா்ந்து நீதிபதிகள் நியமனம் செய்வதை கொலீஜியம் கைவிட வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் தொல்.திருமாவளவன்.

