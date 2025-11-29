போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கு இந்தியா்களின் ஜிஎஸ்டி தகவல்கள்: மியான்மா் மீது அமலாக்கத் துறை குற்றச்சாட்டு
எல்லை கடந்த போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கு இந்தியா்களின் ஜிஎஸ்டி தகவல்களை மியான்மரைச் சோ்ந்த நபா்கள் சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்தியதாக அமலாக்கத் துறை குற்றஞ்சாட்டியது.
போதைப் பொருள் கடத்தல் தொடா்புடைய பண முறைகேடு தடுப்புச் சட்ட வழக்கில் முதல்முறையாக இந்திய-மியான்மா் எல்லையில் நவ. 27-ஆம் தேதி அமலாக்கத் துறை விசாரணையை தொடங்கியது.
இதுகுறித்து அமலாக்கத் துறை கூறியதாவது: ஐஸால் மற்றும் சம்பய் (மிஸோரம்), அகமதாபாத் (குஜராத்), அஸ்ஸாமில் உள்ள ஸ்ரீபூமி (கரீம்கஞ்ச்) ஆகிய பகுதிகளில் பண முறைகேடு தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியது. அப்போது மியான்மரைச் சோ்ந்தவா்கள் சாா்பில் சியூடோஃபெட்ரின் மற்றும் கேஃபின் அன்ஹைட்ரஸ் போதைப் பொருள்களை இந்தியா்கள் கொள்முதல் செய்ததோடு, எல்லை கடந்த போதைப் பொருள் தயாரிப்பு மற்றும் கடத்தலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
மேலும், மெத்தம்பெட்டமைன் மாத்திரைகள் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள்களை வாங்க இந்தியா்களின் ஜிஎஸ்டி தகவல்களை மியான்மரைச் சோ்ந்த நபா்கள் சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்தியதும் கண்டறியப்பட்டது.
இந்தச் சோதனையின்போது 21 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு ரூ.46.7 லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டது.
இதுபோன்ற சட்டவிரோதச் செயல்களால் இந்திய-மியான்மா் எல்லையில் போதைப் பொருள் உற்பத்தி அதிகரிப்பதோடு நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் பண முறைகேடு நடைபெறுவதும் அதிகரித்துள்ளது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அண்மையில் 6 நபா்களிடம் இருந்து ரூ.1.41 கோடி மதிப்பிலான ஹெராயினை பறிமுதல் செய்து மிஸோரம் காவல் துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது. இதன் அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியது. மியான்மருடன் 1,643 கி.மீ. தொலைவிலான எல்லையை இந்தியா பகிா்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.