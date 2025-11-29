3.30 லட்சம் மின் கம்பங்கள், 13,029 மின் மாற்றிகள் தயாா்: மின் வாரியத் தலைவா் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் தகவல்
தமிழகம் முழுவதும் பருவமழையை எதிா்கொள்ள 3.30 லட்சம் மின் கம்பங்கள், 13,029 மின்மாற்றிகள் தயாா் நிலையில் இருப்பதாக தமிழ்நாடு மின்வாரியத் தலைவா் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து மின்வாரியத் தலைவா் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
சென்னை மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் சென்னை மாநகர மின்பகிா்மான கட்டுப்பாட்டு அறை, மாநில மின் பகிா்ந்தளிப்பு மையம், நுகா்வோா் குறைதீா் மையமான மின்னகம் ஆகியவற்றை ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் பாா்வையிட்டு, அதிகாரிகளுக்கு உரிய ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
நவ.25 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்: அப்போது அவா் பேசியதாவது: தமிழகத்தில் பருவமழையை எதிா்கொள்ள ஏப்.1 முதல் நவ.25-ஆம் தேதி வரை 3,279 மின் பெட்டிகள் தரைநிலைல் இருந்து 1 மீட்டா் உயரத்துக்கு உயா்த்தப்பட்டுள்ளன. 6,822 இடங்களில் வெளியே தெரிந்தபடி இருந்த மின்வடங்கள் பூமிக்கு அடியில் புதைக்கப்பட்டுள்ளன. 1,543 கி.மீ. பழைய மின் கம்பிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன; 1,685 கி.மீ. மின் கம்பிகள் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; 39,310 உயா் மற்றும் தாழ்வழுத்த பழுதடைந்த மின் கம்பங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. அதன்படி மொத்தம் 15,22,490 மின் பராமரிப்புப் பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
3.30 லட்சம் மின் கம்பங்கள் தயாா்: இதுதவிர, பருவமழையை எதிா்கொள்ள தமிழகம் முழுவதும் 3,30,507 எண்ணிக்கையிலான மின் கம்பங்கள், 9,568 கி.மீ. மின் கம்பிகள், 13,029 விநியோக மின்மாற்றிகள் கையிருப்பில் உள்ளன.
தமிழகம் முழுவதும் போதுமான அளவு மின் கம்பங்கள், மின் கம்பிகள், விநியோக மின்மாற்றிகள், இதர தளவாடப் பொருள்கள், பொக்லைன், கிரேன்கள், மரம் வெட்டும் உபகரணங்கள், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், துணை மின் நிலையங்களில் டீசல் ஜெனரேட்டா்கள், நீா் வெளியேற்றும் மின் மோட்டாா்கள், மணல் மூட்டைகள் தயாா் நிலையில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
சுழற்சி முறையில் அதிகாரிகள் பணி: மின்வாரிய அதிகாரிகள், தமிழ்நாடு மாநில பேரிடா் மேலாண் நிறுவன கட்டுப்பாட்டு மையம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டு மையம் ஆகியவை சுழற்சி முறையில் மின்சார விநியோக ஒருங்கிணைப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். சென்னையின் 5 மின் பகிா்மான வட்டங்களில் தலா 200 களப் பணியாளா்கள், 750 ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்கள் மறு சீரமைப்புப் பணியில் ஈடுபட தயாராக உள்ளனா்.
சிறப்பு தொழில்நுட்பக் குழு அமைப்பு: உயரழுத்த மின் கோபுரங்கள், மின் கடத்திகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனே சரிசெய்ய சிறப்பு தொழில்நுட்பக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. களப் பொறியாளா்களின் பயன்பாட்டுக்காக 149 வாக்கி டாக்கி கருவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னகம் சேவை மையம்: பொதுமக்களின் குறைகளை உடனே தீா்க்கும் வகையில் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் ‘மின்னகம்‘ (சேவை மைய எண்: 94987-94987) சேவை மையம் பயன்பாட்டில் உள்ளது. மின் சேவைகள், அறுந்து தொங்கும் மின்கம்பிகள், உடைந்த மற்றும் சாய்ந்த நிலையில் உள்ள மின் கம்பங்கள், மின் தடை தொடா்பான புகாா்களை இந்த எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் என்றாா் அவா்.