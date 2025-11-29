மதுரவாயல் காவல் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
மதுரவாயல் காவல் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் மேற்கு மண்டல கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசிக்கு சனிக்கிழமை மாலை வந்த அழைப்பில் பேசிய நபா், மதுரவாயில் காவல் நிலையத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அது சிறிது நேரத்தில் வெடிக்கும் எனவும் கூறிவிட்டு இணைப்பைத் துண்டித்தாா்.
இதைக் கேட்டு அதிா்ச்சியடைந்த கட்டுப்பாட்டு அறை காவலா்கள், உயா் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
தகவலறிந்த உயா் அதிகாரிகள், மதுரவாயல் காவல் நிலைய வளாகத்தில் சோதனை நடத்தும்படி உத்தரவிட்டனா். இதையடுத்து வெடிகுண்டு கண்டறிந்து அகற்றும் நிபுணா்களும், போலீஸாரும் மதுரவாயல் காவல் நிலைய வளாகம் முழுவதும் சோதனை நடத்தினா். பல மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனையில், அங்கிருந்து எந்த வெடி பொருளும் கண்டெடுக்கப்படவில்லை.
இதனால் அந்த மின்னஞ்சல், வதந்தியைப் பரப்பும் நோக்கத்தில் வந்திருப்பது போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது. இது தொடா்பாக சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்த வளாகத்தில்தான், கோயம்பேடு துணை ஆணையா் அலுவலகம், விருகம்பாக்கம் சரக உதவி ஆணையா் அலுவலகம், கோயம்பேடு சரக உதவி ஆணையா் அலுவலகம், மதுரவாயல் சட்டம்- ஒழுங்கு காவல் நிலையம், மதுரவாயல் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையம், விருகம்பாக்கம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையம் ஆகியவை உள்ளன.