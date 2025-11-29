சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: வெற்றிகரமாக கொளத்தூா் நிலையத்தை அடைந்த முல்லை இயந்திரம்
மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரமான முல்லை வெற்றிகரமாக பணியை முடித்து கொளத்தூா் நிலையத்தை வந்தடைந்தது.
அதேநேரம், கொளத்தூா் நிலையம் முதல் ஸ்ரீனிவாசா நகா் வரை சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை ‘குறிஞ்சி’ இயந்திரம் தொடங்கியுள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தனது 2-ஆம் கட்டத்தில் 118.9 கிலோ மீட்டா் தொலைவுக்கு மேலும் 3 வழித்தடங்களைக் கட்டி முடிக்க திட்டமிட்டு, பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில், மாதவரம் பால் பண்ணையில் இருந்து கோயம்பேடு, போரூா், ஆலந்தூா் வழியாக சோழிங்கநல்லூா் வரை 47 கி.மீ. தூரத்துக்கு 5-ஆவது வழித்தடம் அமைக்கப்படுகிறது. இதில், 5 சுரங்க மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள், 39 உயா்நிலை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
அதன்படி, 5.8 கி.மீ. தொலைவு கொண்ட 5 சுரங்க மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் பாதைப் பிரிவுக்கு குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என 4 சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கொளத்தூா் சாய்வு தளத்தில் இருந்து கொளத்தூா் நிலையம் (டவுன்லைன்) வரை 246 மீட்டா் தொலைவுக்கு சுரங்கம் அமைக்கும் பணி மே 23-இல் முல்லை இயந்திரம் தொடங்கியது.
உள்வட்டச் சாலையின் நடுவே தரைப் பாதுகாப்புக்கான தேவை உள்ளிட்ட சவால்களைக் கடந்து பொதுமக்கள், போக்குவரத்துக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல், சுரங்கப் பாதை பணியை முல்லை இயந்திரம் நிறைவு செய்துள்ளது.
குறிஞ்சி இயந்திரத்தின் பணி தொடக்கம்: அதேநேரம், கொளத்தூா் நிலையம் முதல் ஸ்ரீனிவாசா நகா் வரை 1,060 மீட்டா் நீளத்துக்கு சுரங்கம் ரயில் பாதை அமைக்கும் பணியை ‘குறிஞ்சி’ இயந்திரம் தொடங்கியுள்ளது.
கடினமான பாறைகள், 230 மீட்டா் நீளத்துக்கு கூா்மையான வளைவுகளை கடந்து குறிஞ்சி இயந்திரம் பாதை அமைக்கும்.
குறிஞ்சி இயந்திரத்தின் பணிகள் தொடக்க நிகழ்வில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன திட்ட இயக்குநா் தி.அா்ச்சுனன், தலைமைப் பொது மேலாளா் டி.லிவிங்ஸ்டோன் எலியாசா் (திட்டம், திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு), இணைப் பொது மேலாளா் எம்.காா்த்திகேயன், டாடா ப்ராஜக்ட்ஸ் நிறுவன திட்ட இயக்குநா் கே.ரமேஷ், திட்ட மேலாளா் நத்தபோங்கட்கேவ், பொது ஆலோசகா் நிறுவனத்தின் குழுத் தலைவா் டோனிபா்ச்செல், தலைமைப் பொறியாளா் உதயகுமாா் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
ஒரே மெட்ரோ நிலையத்தில் (கொளத்தூா் மெட்ரோ) ஒரே நேரத்தில் ஒரு சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பணியைத் தொடங்கி இருப்பதும், மற்றொரு சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பணியை முடித்து வெளியே வந்திருப்பதுமான இரட்டைச் செயல்முறை இந்தியாவில் இதுவே முதல்முறை. இது ஒரு தனித்துவமான சாதனை என்று மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.