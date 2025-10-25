கொளத்தூரில் கட்டப்பட்டு வரும் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரா் கலைக் கல்லூரி கட்டடம், ராஜாஜி நகரில் கட்டப்பட்டு வரும் முதியோா் உறைவிட கட்டுமானப் பணிகளை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
மயிலாப்பூா் கபாலீஸ்வரா் கோயில் சாா்பில் கொளத்தூரில் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி உள்ளது. இந்தக் கல்லூரிக்கு ரூ.25 கோடியில் புதிய கல்லூரி கட்டடம் கட்டுவதற்கு கடந்த ஆண்டு டிச.23-ஆம் தேதி முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா். வரும் கல்வியாண்டில் கல்லூரி வகுப்புகள் புதிய கட்டடத்தில் நடைபெறும் வகையில் கட்டுமானப் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
அதேபோல், கொளத்தூா், ராஜாஜி நகரில் ரூ.8.88 கோடியில் மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 100 முதியோா் தங்கும் வகையில் பல்வேறு வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கட்டுமானப் பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர அறிவுரைகளை வழங்கினாா்.
ஆய்வின்போது, மேயா் பிரியா, அறநிலையத் துறைக் கூடுதல் ஆணையா் சி. ஹரிப்ரியா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.