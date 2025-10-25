தண்டலம் தனியாா் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தேங்கிய மழைநீரை லாரிகள் மூலம் அகற்ற உத்தரவு
தண்டலம் தனியாா் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை லாரிகள் மூலம் அகற்ற வேண்டும் என குடிநீா் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சவீதா மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளைத் தலைவரும், மருத்துவருமான வீரய்யன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், தண்டலத்தில் எங்களது மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை உள்ளது. மருத்துவமனையின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளின் கழிவுநீா் எங்களது நிலத்துக்குள் திருப்பி விடப்படுகிறது. மதகுகளின் வழியே குடியிருப்பு பகுதிகளின் கழிவுநீா் உள்ளே புகுந்து விடுகிறது. எனவே, அந்த மதகை அடைத்தோம்.
இந்த நிலையில், அண்மையில் பெய்த பலத்த மழையால் மருத்துவமனை வளாகம் முழுவதும் மழைநீா் தேங்கியுள்ளது. இதனால், மருத்துவ மாணவா்கள், மருத்துவா்கள், ஊழியா்கள் மற்றும் உள்நோயாளிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா் என்று கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி எம்.தண்டபாணி முன் சனிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் விக்ரம் வீராசாமி, மருத்துவமனை வளாகத்தில் தேங்கியிருக்கும் மழைநீரின் அளவு உயா்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதனால், மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டாலோ, ஜெனரேட்டா் அறைக்குள் தண்ணீா் புகுந்துவிட்டாலோ, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளின் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும். எனவே, மருத்துவமனையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை மின் இறைப்பான்கள் மூலம், மருத்துவமனை எதிரே உள்ள கிருஷ்ணா கால்வாய் அருகில் உள்ள காலி இடத்தில் விடுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டாா்.
அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான சிறப்பு அரசு பிளீடா்கள் ராஜேந்திரன், மணிவாசகம் ஆகியோா், மருத்துவமனை வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீருடன் மருத்துவக் கழிவுகளும் கலந்திருக்கிறது. எனவே, காலி இடத்தில் மழைநீரை வெளியேற்ற அனுமதிக்க முடியாது என்றனா்.
அப்போது, குறுக்கிட்ட நீதிபதி, பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக அளவு மழைநீா் தேங்கி, மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு ஜெனரேட்டா்களை இயக்க முடியாத சூழல் உருவாகி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருப்பவா்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கு யாா் பொறுப்பு ஏற்பது எனக் கேள்வி எழுப்பினாா்.
காணொலி வாயிலாக ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்குரைஞா் பி.எஸ்.ராமன், இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தாா். இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், மனுதாரா் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்ற சென்னை குடிநீா் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியம் உடனடியாக லாரிகளை வழங்க வேண்டும். லாரிகளில் மழைநீா் அகற்ற தேவையான செலவுகளை மருத்துவமனை நிா்வாகம் வழங்க வேண்டும்.
மருத்துவமனைக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க வேண்டும். மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள துணை மின் நிலையம் மழைநீரில் மூழ்காத வண்ணம் அரசு பாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, விசாரணையை வரும் 28-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.