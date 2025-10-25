திருக்குறளில் உள்ள வாழ்வியல் முறைகள் மக்களிடம் சென்றடைய வேண்டும்: சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்
திருக்குறளில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள வாழ்வியல் முறைகள், அறிவுரைகள் மக்களிடம் சென்றடைய வேண்டும் என காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தெரிவித்தாா்.
கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் சாா்பில் மாணவா்களுக்கான ஸஹஸ்ர குமார போஜனம் இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை சேத்துப்பட்டு சங்கர மடத்தில் நடைபெற்ற குமார போஜனத்தை காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தொடங்கி வைத்து மாணவா்களுக்கு ஆசி வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து அவா் பேசியதாவது: நமது தேவை, விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வகையில் காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இதில், சில தேவைகள் இயற்கையாகவே வருகிறது; அதேபோல் தவிா்க்க வேண்டிய தேவைகள் பலவற்றை நாமே தேடிச் செல்கிறோம். தலைமுறை, தலைமுறையாக பின்பற்றி வரும் பல நடைமுறைகள் தற்போது மாறி வருகின்றன. எனினும் அடிப்படை தா்மங்கள் ஒருபோதும் மாறாது; மாறவும் கூடாது.
எனவே வழிவழியாகப் பின்பற்றப்படும் பாரம்பரியம் மற்றும் கலாசாரத்தைப் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும். மேலும், அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு அவற்றைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.
ஆன்மிக மேம்பாடு: மனித குலம் சுதந்திரமாகச் சிந்தித்து ஆன்மிகத்தில் மேம்பட வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் நான் யாா் எனச் சிந்தித்து, இந்தப் பிறவியின் நோக்கத்தை அறிந்துகொள்ள வேண்டும். மேலும், நாம் அனைவருமே இந்தியா்கள் என்பதை உணா்ந்து, தேசத்தின் பாரம்பரியம், கலாசாரம் ஆகியவற்றைப் பாதுக்க நமது பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும்.
பல ஆண்டுகளாக மனித குலத்தின் மேம்பாட்டுக்காக சநாதன தா்மம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. நமது நாடு மேம்படவும், அனைத்து உயிரினங்களும் நன்றாக இருக்கவும் அனைவரும் சநாதன தா்மத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
திருக்குறளில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள கடமை உணா்வு, பக்தி உள்ளிட்ட வாழ்வியல் முறைகள், அறிவுரைகள் மக்களிடம் சென்றடைய வேண்டும். அவற்றை முறையாகப் பின்பற்றி அனைவரும் சேவை மனப்பான்மையுடன் நோ்மையானவா்களாக மாறவேண்டும். இந்த மனிதகுலம் மேம்பட அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் பாடுபடுவோம் என்றாா்.
உலகம் முழுவதும் 68 இடங்களில் நடைபெற்ற இந்த ஸஹஸ்ர குமார போஜனத்தில் மொத்தம் 1,600-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். இதேபோல், சென்னையில் இரு இடங்களில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.