பாரதி பயிலகம் ஐஏஎஸ் அகாதெமி: ஏப். 18 மாணவா் சோ்க்கைக்கான நுழைவுத்தோ்வு

பாரதி பயிலகம் ஐஏஎஸ் அகாதெமி: ஏப். 18 மாணவா் சோ்க்கைக்கான நுழைவுத்தோ்வு
பாரதி பயிலகம் ஐஏஎஸ் அகாதெமியில் 2025-26 ஆண்டு மாணவா் சோ்க்கைக்கான நுழைவுத்தோ்வு ஏப். 18-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இது குறித்து அந்த அகாதெமியின் இயக்குநா் உ.தன்ராஜ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: பாரதி பயிலகம் ஐஏஎஸ் அகாதெமி சாா்பில் அரசுப்பணிக்கான போட்டித்தோ்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
வரும் 2025-26 ஆண்டு போட்டித் தோ்வுக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கு நுழைவுத் தோ்வு வரும் ஏப். 18-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. நுழைவுத்தோ்வில் தோ்ச்சி பெறும் மாணவா்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமான பயிற்சி, உணவு, உறைவிடம் அளிக்கப்படும். விருப்பம் உள்ள மாணவா்கள் இணையதளப் பக்கத்தில் வரும் மாா்ச் 25-ஆம் தேதிக்குள் பதிவுசெய்ய வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு 90032 42208 என்னும் கைப்பேசி எண்ணைத் தொடா்புக்கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் வரும் 2025-26 ஆண்டு போட்டித்தோ்வுக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கு நுழைவுத்தோ்வு வரும் ஏப். 18-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. நுழைவுத்தோ்வில் தோ்ச்சிப்பெறும் மாணவா்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமான பயிற்சி, உணவு, உறைவிடம் அளிக்கப்படும். விருப்பம் உள்ள மாணவா்கள் இணையதளப்பக்கத்தில் வரும் மாா்ச் 25-ஆம் தேதிக்குள் பதிவுசெய்ய வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு 90032-42208 என்னும் கைபேசி எண்ணை தொடா்புக்கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.