வேன் பதிப்புக்கு... ராகுல் பேச்சால் அமளி: மக்களவை ஒத்திவைப்பு
புது தில்லி, பிப். 2: முன்னாள் ராணுவ தலைமைத் தளபதி எம்.எம். நரவனே எழுதி, இன்னமும் வெளியாகாத சுயசரிதை நூலிலிருந்து மக்களவையில் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி திங்கள்கிழமை மேற்கோள் காட்ட முயன்றபோது, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் பாஜக உறுப்பினா்கள் அனைவரும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.
சமாஜவாதி கட்சித் தலைவா் அகிலேஷ் யாதவ், திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் மஹுவா மொய்த்ரா, கல்யாண் பானா்ஜி, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் எம்.பி. மனோஜ் ஜா உள்ளிட்டோா் ராகுலுக்கு ஆதரவாகக் குரல் கொடுத்தனா்.
இதனால் அவையில் கடும் அமளி தொடா்ந்ததால், அவை நடவடிக்கைகளை இரண்டு முறை ஒத்திவைத்த அவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா, பின்னா் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.
முன்னதாக, மக்களவை காலை 11 மணிக்கு கூடியதும், குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் மீதான விவாதத்தில் ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பங்கேற்று உரையாற்றினா். பாஜக எம்.பி. தேஜஸ்வி சூா்யா பேசும்போது, காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசபக்தி குறித்து விமா்சித்தாா்.
அவரைத் தொடா்ந்து பேசிய ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி சூா்யாவின் விமா்சனத்துக்குப் பதிலளிக்க முயன்றாா். அப்போது, முன்னாள் ராணுவ தலைமைத் தளபதி நரவனேயின் சுயசரிதை நூலிலிருந்து சில குறிப்புகளை மேற்கோள்காட்ட ராகுல் முற்பட்டாா். இந்த நூலில், இந்தியா-சீனா இடையே கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த மோதல் குறித்து தனது பல்வேறு நினைவுகளை நரவனே பதிவிட்டுள்ளாா். ஆனால், அவா் எழுதிய இந்த நூல் பல்வேறு காரணங்களால் வெளியாகவில்லை.
ராகுல் பேச்சின்போது குறுக்கிட்ட பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங், அந்த நூலிலிருந்து மேற்கோள்காட்ட கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தாா். அந்த நூல் வெளியிடப்பட்டதா என்பதை ராகுல் தெளிவுபடுத்த வேண்டும், அவை நடவடிக்கைகளுக்குத் தொடா்பில்லாத நூல்கள் அல்லது செய்தித்தாள்களிலிருந்து மேற்கோள்காட்டக் கூடாது என்று தொடா்ச்சியாக ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டாா்.
ஆனால், ‘இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் ஆதாரபூா்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. எனவே, அதை மேற்கோள்காட்ட முடியும்’ என்றாா் ராகுல்.
அப்போது, ‘அந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ள சீனா குறித்த தகவல்கள் சித்தரிக்கப்பட்டவை’ என்று ஆளுங்கட்சி எம்.பி.க்கள் தெரிவித்து, தொடா்ந்து எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். மேலும், ‘நாட்டின் முதல் பிரதமா் ஜவாஹா்லால் நேரு அரசியல் ஆதாயத்துக்காக, இந்தியாவின் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கா் நிலங்களை சீனாவுக்கு விட்டுக்கொடுத்தது தொடா்பாக பொதுவெளியில் ஏராளமான தகவல்களும் ஆதாரங்களும் உள்ளன’ என்றும் கூறினா்.
இந்த விவகாரத்தில் அமளி நீடித்ததால் அவையை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைத்து அவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா உத்தரவிட்டா்.