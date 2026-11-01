காலி மது பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு: டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி ஊழியா்கள் போராட்டம்!
காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தில் அரசின் புதிய நடைமுறைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் கடைகளை அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காலி மது பாட்டில்
காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தில் அரசின் புதிய நடைமுறைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் கடைகளை அடைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் காலி மது பாட்டில்களை மறுசுழற்சி செய்யும் நோக்கில், அவற்றைத் திரும்பப் பெற்று ரூ.10 திருப்பி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின்படி, நவ.1 முதல் காலி பாட்டிலுக்கான ரூ.10 கட்டணம், மதுபாட்டிலில் அச்சிடப்பட்டுள்ள விலையிலேயே சோ்க்கப்பட்டுள்ளது. காலி பாட்டிலை திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது ரூ.10 திருப்பி வழங்கும் நடைமுறை தொடா்கிறது.
இந்த நிலையில், மது விற்பனை, அதற்கான தொகையைப் பெறுதல், மதுபாட்டிலை திரும்பப் பெறுதல், அதற்கான தொகையை வாடிக்கையாளா்களுக்கு வழங்குதல் ஆகியவற்றின்போது ஒரு வாடிக்கையாளரிடம் நான்கு முறை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
இது டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு மேலும் சுமையை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் திருவள்ளூா், மதுரை, ஈரோடு, கரூா், வேலூா், கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி உள்பட தமிழகம் முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சென்னையிலும் ஒருசில கடைகளை தவிர பெரும்பாலான கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள டாஸ்மாக் கிடங்கு முன்பாகவும் ஊழியா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனால் பல இடங்களில் மதுபானம் வாங்க வந்தவா்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து மதுபானத்தை வாங்கிச் சென்றனா். பல கடைகளில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து டாஸ்மாக் தொழிலாளா் விடுதலை முன்னணியின் மாநிலத் தலைவா் அரிஅழகன் கூறியதாவது: இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்குப் போதிய கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை. கூடுதல் பணியாளா்களை நியமிக்காமல் கூடுதல் பணிச்சுமை அளிக்கப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே காலி மதுபாட்டில் பெறும் திட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துவரும் நிலையில், அரசின் இந்தப் புதிய நடைமுறை மேலும் பணிச் சுமையை அதிகரிக்கிறது. காலி பாட்டில்களை சேமித்து வைக்க போதிய இடவசதி இல்லை; பாட்டில்களை சேகரித்து, கணக்கிட்டு, பாதுகாப்பதில் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உள்ளன. தானியங்கி பாட்டில் சேகரிப்பு இயந்திரங்களை நிறுவ வேண்டும் அல்லது காலி பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் பணியைத் தனியாரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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