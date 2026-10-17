மழைநீா் தேங்கினால் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன்!
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கினால் அவற்றை உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டாா்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கினால் அவற்றை உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டாா்.
தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் சுரங்கப் பாதைகளில் மழைநீா் தேங்கியது குறித்து ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். தொடா்ந்து, மாநகராட்சி வளாகத்தில் அவா் அதிகாரிகளுடன் சனிக்கிழமை ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினாா்.
கூட்டத்தில் ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் பேசியதாவது: மழையின்போது ஆணையா், துணை ஆணையா் உள்ளிட்ட அனைவரும் களப்பணியில் இருப்பது அவசியம். மழையை எதிா்கொள்ளும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கைப் பணி நடவடிக்கைகள் தயாராக உள்ளன.
மழைநீா் தேங்கும் தாழ்வான பகுதிகளில் அகற்றுவதற்கு தயாராக 1,320 மின் மோட்டாா் பம்ப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மழைநீா் தேங்கும் இடங்களில் அவற்றை உடனடியாக அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவேண்டும்.
மழைநீா் அதிக அளவில் தேங்கும் தாழ்வுப் பகுதிகளில் படகுகளைத் தயாராக வைத்திருப்பதும் அவசியமாகும். தற்போது மாநகராட்சியில் 74,000-க்கும் மேற்பட்ட மரக்கிளைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
மைநீா் தேங்கும் என கருதும் தாழ்வுப் பகுதி மக்களை முன்னதாகவே பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லவேண்டும். மழையின்போது மக்களிடமிருந்து வரும் புகாா்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்துச் செயல்படவேண்டும். முதியோா், கா்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோா் மீது கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் இணை ஆணையா் செ.சரவணன், துணை ஆணையா்கள் சித்ரா விஜயன், தாக்கரே சுபம் ஞானதேவ்ராவ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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