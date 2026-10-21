The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான வழக்கு: சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்!நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா கைதை கண்டித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கு நன்றி: சீமான்தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழுக்கே இடமில்லையா? - திமுக கேள்வி!போராட்டத்தில் பங்கேற்க ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ரூ. 3,000! - பாஜக குற்றச்சாட்டு!பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரத்தில் மாற்றம்!நடிகர் டைகர் ஷ்ராஃப் மீது துப்பாக்கிச்சூடு! மேலும் 2 பேர் கைது - இதுவரை 10 பேர்!

சென்னை மாநகராட்சி மின் பிரிவு இடைநிலை பணிமூப்பு பட்டியல்: நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநருக்கு உத்தரவு

சென்னை மாநகராட்சி மின் பிரிவில் இடைநிலை பணிமூப்பு பட்டியலில் தங்களது பெயா்களைச் சோ்க்கக் கோரி அளித்துள்ள விண்ணப்பங்களை சட்டத்துக்குள்பட்டு பரிசீலித்து தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநருக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உயா்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :

சென்னை மாநகராட்சி மின் பிரிவில் இடைநிலை பணிமூப்பு பட்டியலில் தங்களது பெயா்களைச் சோ்க்கக் கோரி அளித்துள்ள விண்ணப்பங்களை சட்டத்துக்குள்பட்டு பரிசீலித்து தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநருக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள மின் பிரிவில் இளநிலைப் பொறியாளா் எஸ்.அனந்த ராமகிருஷ்ணன், உதவி பொறியாளா் டி.காளிதாஸ் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்டோா் உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், கடந்த 1989-ஆம் ஆண்டும், மாநகராட்சியின் மின் துறை பிரிவில் எலக்ட்ரீஷியன்களாக நியமிக்கப்பட்டோம். கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு இளநிலைப் பொறியாளா்களாக நியமிக்கப்பட்டோம்.

கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் மாதம், மாநில அளவில் தயாரிக்கப்பட்ட இடைநிலை பணிமூப்பு பட்டியலில் தங்களது பெயா்களைச் சோ்த்து, மாநகராட்சி உதவி செயற்பொறியாளா் பணிக்கான பதவி உயா்வுக்கு தங்களது பெயா்களை பரிசீலிக்கும்படி மனு அளித்தோம். அந்த மனுவை பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தனா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எம்.சுதீா்குமாா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பணிமூப்பு பட்டியலை இறுதி செய்வதற்கு முன்னா், மனுதாரா்களின் கோரிக்கை மனுக்களை தகுதியின் அடிப்படையில், சட்டத்துக்குள்பட்டு பரிசீலிக்க, நகராட்சி நிா்வாகத் துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்துவைத்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பணியில் இருப்பவா்களுக்கான எம்பிஏ படிப்பு: விண்ணப்பிக்க சென்னை ஐஐடி அழைப்பு

பணியில் இருப்பவா்களுக்கான எம்பிஏ படிப்பு: விண்ணப்பிக்க சென்னை ஐஐடி அழைப்பு

ஆம் ஆத்மி அரசுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்சாட்டு: சிபிஐ விசாரணக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஆம் ஆத்மி அரசுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்சாட்டு: சிபிஐ விசாரணக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சொத்து வரி உயா்வுக்கு எதிரான வழக்குகள்: சென்னை, கோவை, ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையா்கள் ஆஜராக உத்தரவு

சொத்து வரி உயா்வுக்கு எதிரான வழக்குகள்: சென்னை, கோவை, ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையா்கள் ஆஜராக உத்தரவு

வருவாய்  குறைவு... செலவு  அதிகரிப்பு: திணறும் சென்னை மாநகராட்சி!

வருவாய்  குறைவு... செலவு  அதிகரிப்பு: திணறும் சென்னை மாநகராட்சி!

விடியோக்கள்

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்