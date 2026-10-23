ஆட்சியில் பங்கெடுத்துள்ளதால் மக்கள் நலப்பணி மேற்கொள்கிறோம்: மாணிக்கம் தாகூா்
ஆட்சியில் பங்கெடுத்துள்ளதால் மக்கள் நலப்பணி மேற்கொள்கிறோம்: மாணிக்கம் தாகூா்
மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்
தமிழக அரசில், காங்கிரஸ் கட்சி பங்கெடுத்துள்ளதால் மக்கள் நலப் பணிகளில் கைகோத்து செயல்படுகிறோம் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் ப.மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.
சென்னை சத்தியமூா்த்தி பவனில் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் ‘உதவும் கை’ என்னும் வெள்ள நிவாரண உதவி மையத்தை மாணிக்கம் தாகூா் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா். தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
சென்னையில் வடகிழக்குப் பருவமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்குத் துணைநிற்க ‘உதவும் கை’ என்ற மக்கள் நல முன்னெடுப்பை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தொடங்குகிறது. சென்னை மாநகராட்சியின் 200 வாா்டுகளிலும் தலா 3 போ் கொண்ட சிறப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடத்துக்கு நேரடியாகச் சென்று மக்களுக்குத் தேவையான நிவாரண உதவிகளை செய்வாா்கள். மக்களுக்கான இந்தப் பணியில் காங்கிரஸ் கைகோத்து களத்தில் நிற்கிறது.
சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ராஜேஷ் குமாரின் தலைமையில், மாவட்டத் தலைவா்கள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினா்களைக் கொண்ட விரிவான களப்பணிக் குழு அமைக்கப்பட்டு, நிவாரணப் பணிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன .
உதவி தேவைப்படுவோா், நிவாரணப் பணிகளில் பங்களிக்க விரும்பும் தன்னாா்வலா்கள் 7871004668, 8681004204 என்ற கைப்பேசி எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம்.
திமுக அரசில் காங்கிரஸுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை, ஆட்சி அதிகாரத்திலும் பங்கு கொடுக்கவில்லை. தற்போதைய தவெக அரசு ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு கொடுத்துள்ளது. எனவே மக்கள் நலப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்றாா்.
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