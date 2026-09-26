பணியாளா்கள் பற்றாக்குறை: மின் கட்டண கணக்கீட்டுப் பணிக்கு டெண்டா்
மின் கட்டணக் கணக்கீட்டுப் பணியை 6 மாதங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியாா் நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்க தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.
கோப்புப் படம்
தமிழ்நாட்டில் சுமாா் 3.52 கோடி மின் நுகா்வோா் உள்ள நிலையில், மின் கணக்கீட்டாளா் பணியிடங்கள் அதிக அளவில் காலியாக இருப்பதால், மின் கட்டணக் கணக்கீட்டுப் பணியை 6 மாதங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியாா் நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்க தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.
மின் இணைப்புகளில் உள்ள மீட்டா்களில் பதிவாகும் மின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப கட்டணம் கணக்கிடப்படுகிறது. இதற்காக கணக்கீட்டாளா்கள் வீடுகளுக்குச் சென்று அளவீட்டைப் பதிவு செய்து அதற்கேற்ப கட்டணத்தை வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தப் பணியில் ஈடுபடும் கணக்கீட்டாளா் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதால், பல இடங்களில் ஓய்வு பெற்ற பணியாளா்களையும், ஏற்கெனவே பணியில் உள்ள ஊழியா்களையும் கூடுதல் பணிக்குப் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
இதனால் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் கணக்கீட்டை முடிப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன், மின் கட்டண ரசீது வழங்குவதிலும் தாமதம் ஏற்படுகிறது. கணக்கீடு தாமதமானால் அடுத்த முறை அதிக அளவிலான மின் பயன்பாடு ஒரே கணக்கில் சேரும் நிலையும் ஏற்படுகிறது.
இதையடுத்து, வரும் அக்டோபா் முதல் 6 மாதங்களுக்கு தகுதி வாய்ந்த தனியாா் நிறுவனங்கள் மூலம் மின் கணக்கீட்டாளா்களை நியமிக்க மின் பகிா்மானக் கழகம் அனுமதி அளித்துள்ளது. ஒவ்வொரு மின் வட்டத்திலும் உள்ள காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பணியாளா்களை நியமித்து, சம்பந்தப்பட்ட செயற்பொறியாளா்கள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியாா் நிறுவனங்கள் மூலம் நியமிக்கப்படும் கணக்கீட்டாளா்கள் பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்டயப் படிப்பு முடித்தவா்களாக இருக்க வேண்டும். அவா்கள் கைப்பேசி செயலி மற்றும் புளுடூத் கருவி மூலம் வீடுகளுக்குச் சென்று மின் அளவீட்டைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் நாளொன்றுக்கு 250 இணைப்புகள், பிற மாநகராட்சிகளில் 220, நகராட்சிகளில் 200, பேரூராட்சிகளில் 180, கிராமப்புறங்களில் 110, மலைப் பகுதிகளில் 80 இணைப்புகள் என பணி இலக்குகள் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கிடையே, காலியாக உள்ள நிரந்தர பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்றும், நீண்ட காலமாக பணியாற்றி வரும் ஒப்பந்த ஊழியா்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தொழிற்சங்கங்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், மின் கணக்கீட்டுப் பணியைத் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் அரசின் நடவடிக்கை ஊழியா்கள் மத்தியில் பெரும் சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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