செயற்கை உறுப்புகளைப் பெறுவதற்கு மாற்றுத் திறனாளிகள் பதிவு செய்யலாம்

மாற்றுத் திறனாளிகள் செயற்கை உறுப்புகள் பெற மாவட்ட அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய ஆட்சியர் பா.பொன்னையா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கை மற்றும் கால் துண்டிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு முதல்வர் விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் அதிநவீன செயற்கை உறுப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இத்திட்டப்படி, ரூ.25,000 முதல் ரூ.1,75,000 வரை விலை கொண்ட அதிநவீன செயற்கை உறுப்புகள் (Functional Artificial Limb, Artificial Hand, Amputation of Below Knee, Above Knee, Below Elbow, Above Elbow) இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளன.

இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு, ஜிஎஸ்டி சாலையில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் செயற்கை உறுப்பு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மூலம் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 20) பதிவு செய்யப்பட்டு, அளவு எடுக்கப்படவுள்ளது.

இதன்மூலம் பயன்பெற விரும்பும் மாற்றுத் திறனாளிகள் தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை, ஆதார் கார்டு, குடும்ப அட்டை, முதல்வர் காப்பீட்டுத் திட்ட அட்டை ஆகிய சான்றுகளின் அசல் மற்றும் நகல் ஆகியவற்றுடன் நேரில் சென்று பயன் பெறலாம். மேலும், விவரங்களுக்கு 044-27431853 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.