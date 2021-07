மன அழுத்தம் காரணமாக மருத்துவா்களின் சராசரி வயது 52-ஆக குறைந்து விட்டது: அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன்.

