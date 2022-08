சுதந்திர தினவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாடும் ஊராட்சிக்கு ரூ.10 லட்சம்: அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன்

