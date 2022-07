2,000 கிராமப்புற கோயில்களின் திருப்பணிக்கு தலா ரூ. 2 லட்சம்: அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு

