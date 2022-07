இரு ஆண்டுகளில் சூரியனுக்கு செயற்கைக் கோள்: இஸ்ரோ விஞ்ஞானி தகவல்

By DIN | Published On : 17th July 2022 12:32 AM | Last Updated : 17th July 2022 12:32 AM | அ+அ அ- |