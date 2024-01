காமாட்சி அம்மன் அருளால் தசரத மன்னருக்கு ராமா் பிறந்தாா் என்பதை விவரிக்கும் சிற்பங்கள்!

By DIN | Published On : 22nd January 2024 12:00 AM | Last Updated : 22nd January 2024 12:00 AM | அ+அ அ- |