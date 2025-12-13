காஞ்சிபுரத்தில் தெரு நாய்களுக்கு வெறிநாய் தடுப்பூசி போட பயிற்சி
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதியில் சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வெறிநாய் தடுப்பூசி போடுவதற்கான பயிற்சி மாநகராட்சி பணியாளா்களுக்கு கால்நடை மருத்துவா்களால் வழங்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. இவற்றைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் பலரும் மாநகராட்சி நிா்வாகத்திடம் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா். காஞ்சிபுரம் மாமன்ற கூட்டத்திலும் உறுப்பினா்கள் பலரும் தெரு நாய்களால் பொதுமக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாக புகாா் தெரிவித்திருந்தனா். இந்த நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஆணையா் எஸ்.பாலசுப்பிரமணியனின் வேண்டுகோளின்படி நகா் நல அலுவலா் அருள்நம்பி மற்றும் சுகாதார அலுவலா் சுகவனம் முன்னிலையில் வெறிநாய் தடுப்பூசி போட பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
கால்நடை மருத்துவா் ஜெயகிருஷ்ணன் மூலம் மாநகாட்சிப் பணியாளா்கள் 5 பேருக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. இந்தப் பயிற்சியின்போது, கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் பயிற்சி மருத்துவா்களும் கலந்து கொண்டனா். பயிற்சிக்குப் பின்னா் முதல் கட்டமாக மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 25, 28 ஆகிய வாா்டுகளில் சுற்றித் திரியும் 30 தெரு நாய்களைப் பிடித்து தமிழ்நாடு விலங்குகள் நல வாரிய விதிமுறைகளின்படி அவற்றுக்கு வெறிநாய் தடுப்பூசி போடப்பட்டது.
இது அனைத்து வாா்டுகளிலும் தொடா்ந்து நடைமுறைப்படுத்த இருப்பதாகவும் நகா் நல அலுவலா் அருள்நம்பி தெரிவித்தாா்.